Feedback, disoccupazione giovanile e manodopera specializzata

Il mondo del lavoro è al centro della nuova puntata, in onda venerdì 28 marzo alle 21.00 su Sky TG24 con la conduzione del vicedirettore Alessandro Marenzi. Un racconto arricchito dal reportage di Luigi Casillo attraverso i settori trainanti del Made in Italy, e dai commenti degli ospiti in studio: Monica Poggio, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Università, Ricerca e Capitale Umano, e Andrea Garnero, economista del lavoro presso la Direzione per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’OCSE

Torna FEEDBACK, il programma di approfondimento mensile di Sky TG24 condotto dal vicedirettore del canale all news Alessandro Marenzi, con la cura editoriale di Stefano Sassi e il coordinamento di Simonetta Poltronieri. In onda domani, venerdì 28 marzo alle 21.00 su Sky TG24, il programma punta a essere una fonte di riflessione e approfondimento su tematiche scelte direttamente dai telespettatori attraverso sondaggi condotti da YouTrend.

Al centro della nuova puntata di Feedback, il mondo del lavoro e una delle contraddizioni più evidenti del mercato occupazionale italiano. Nonostante il tasso di disoccupazione giovanile sia in calo, attestandosi sopra il 18% secondo gli ultimi dati di gennaio 2025, molte imprese non riescono a trovare lavoratori specializzati. Quali sono le cause di questo squilibrio? Nel reportage di Luigi Casillo, un viaggio attraverso i settori trainanti del Made in Italy per raccogliere le testimonianze degli imprenditori che faticano ad assumere personale qualificato. Tra i fattori determinanti emergono il basso numero di iscrizioni agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), le mutate priorità dei giovani e una retribuzione spesso considerata insoddisfacente. La figura dell’operaio specializzato o dell’artigiano sta perdendo attrattiva per le nuove generazioni, mentre molti giovani talenti formati in Italia scelgono di lavorare all’estero, attratti da stipendi più alti e opportunità di carriera più rapide. A discuterne in studio con Alessandro Marenzi saranno: Monica Poggio, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Università, Ricerca e Capitale Umano, e Andrea Garnero, economista del lavoro presso la Direzione per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell’OCSE.

Feedback si propone come un format data-driven che analizza i temi ritenuti più urgenti per il futuro del Paese. Grazie alla presenza di ospiti in studio e reportage esclusivi, il programma fornisce contesto e soluzioni ai problemi che preoccupano maggiormente l’opinione pubblica. La conduzione di Alessandro Marenzi garantisce una lettura approfondita e dettagliata degli argomenti scelti, rispondendo alle aspettative di un pubblico sempre più esigente.