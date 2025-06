Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno: la rassegna stampa

Il conflitto tra Israele ed Iran domina le aperture dei giornali, oggi in edicola, con l'ultimatum di Trump a Teheran e la richiesta del tycoon di una "resa incondizionata". Ma il leader Khamenei non accenna ad una resa. Spazio ancora all'inizio dell'esame di maturità, agli sviluppi del giallo di Villa Pamphilj e, per lo sport, al calciomercato e al Mondiale per club