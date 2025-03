Sciopero metalmeccanici: il mancato rinnovo del contratto collettivo

Oggi sciopero nazionale di otto ore dei metalmeccanici di Fiom, Fim e Uilm, dovuto al mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A Palermo, ad esempio, si fermano i lavoratori di Fincantieri, Leonardo, Sirti, Sispi e di tutte le altre aziende metalmeccaniche della provincia. Sono tre i pullman partiti dal capoluogo siciliano per raggiungere i lavoratori a Siracusa, dove è stata organizzata una manifestazione a livello regionale, con un corteo che va dalla portineria ovest Eni e si conclude in piazza dell’autonomia comunale a Priolo Gargallo.

La trattativa

Il contratto, scaduto a fine giugno 2024, riguarda circa un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori, spiegano i sindacati. La trattativa è iniziata il 30 maggio 2024 e si è interrotta dopo otto incontri ormai quattro mesi fa, precisamente il 12 novembre, quando la controparte ha presentato una "contro-piattaforma" invece di negoziare su quella messa a punto dai sindacati. “Oggi, 28 marzo, siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici che scioperano in tutta Italia per il rinnovo del contratto nazionale". Così sui social la leader Cisl Daniela Fumarola. “È inaccettabile che, dopo mesi di trattative interrotte, Federmeccanica e Assistal continuino a ignorare legittime richieste sindacali. Il contratto collettivo” sottolinea “è fondamentale per adeguare i salari al costo della vita, migliorare le condizioni di lavoro, generare e redistribuire crescita garantendo maggiore sicurezza, soprattutto negli appalti".