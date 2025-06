Cinema in Festa 2025, fino a giovedì 12 giugno in sala a 3,50 euro

Da qualche stagione, la prima metà del mese di giugno è un momento speciale per gli appassionati di storie sul grande schermo. Da domenica 8 giugno e fino a giovedì 12 torna "Cinema in Festa" , l'iniziativa per il pubblico di Anec e Anica, col supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, che permette l'accesso in sala per film in programmazione sul territorio nazionale a un prezzo speciale : 3,50 euro per ogni biglietto. "Cinema in Festa", che giunge quest'anno alla sesta edizione, fa parte della campagna “ Cinema Revolution - Che Spettacolo L’Estate ”, che renderà l’estate italiana una stagione straordinaria di film e promozioni.

L'iniziativa per oltre 2.800 schermi e 900 sale in tutta Italia

Da domenica 8 giugno un biglietto per il cinema costerà solo tre euro e cinquanta centesimi, per effetto delle promozioni che interessano circa 900 sale e oltre 2.800 schermi dei cinema che hanno aderito a "Cinema in Festa 2025" (l'elenco completo delle sale è sul sito ufficiale www.cinemainfesta.it), iniziativa che rientra nel più vasto programma di "Cinema Revolution - Che Spettacolo L’Estate", una campagna sostenuta dal MiC, che ha ideato una serie di promozioni per il pubblico delle sale cinematografiche per l’estate 2025.

Nei giorni di "Cinema in Festa", lo spettatore pagherà solo tre euro e cinquanta centesimi il ticket per lo spettacolo, la differenza è integrata da MiC.

L'iniziativa permetterà di ampliare il pubblico per i film nazionali e internazionali in programma nei giorni dell'iniziativa già forte dei numeri del weekend 22-25 maggio, il terzo migliore fine settimana al box office del 2025 sul territorio nazionale.

"Cinema in Festa", un progetto ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, mira a una maggiore collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani prezzi promozionali in più periodi dell'anno.

Partito nel 2022, il progetto entra nel vivo nei mesi di giugno e settembre con cinque giorni con ingresso al cinema a prezzo scontato per un'offerta che include blockbuster americani, titoli italiani ed europei.