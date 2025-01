Se per la festa degli innamorati avete bisogno di una pellicola in salsa horror, avete pane per i vostri denti: si tratta del lungometraggio slasher che vede Mason Gooding e Olivia Holt in fuga da un assassino nel giorno simbolico del 14 febbraio. U’originale commedia romantica che fa sangue da tutte le parti. Ecco il video che ci fa pregustare cosa vedremo tra poco sul grande schermo, in tempo per San Valentino

Non avete ancora programmi per San Valentino? Beh, giustamente oseremmo dire, dato che la festa degli innamorati è tra più di un mese… Ma c’è comunque chi si muove molto prima per organizzarsi. Se volete sorprendere (e magari fare anche rabbrividire) la vostra dolce metà, un’idea originale per celebrare il 14 febbraio è senz’altro il film Heart Eyes, di cui è appena uscito il trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo).



Si tratta di una succulenta pellicola in salsa horror, un lungometraggio slasher che vede Mason Gooding e Olivia Holt in fuga da un assassino nel giorno di San Valentino. Un'originale commedia romantica che fa sangue da tutte le parti, pronta per essere divorata dagli amanti del genere horror giusto in tempo per il 14 febbraio.



Heart Eyes, il film per un San Valentino rosso sangue

Il San Valentino 2025 potrebbe tingersi di rosso, ma non solo per amore… Sony Pictures ha svelato il primo trailer di Heart Eyes (che potete guardare in alto). È la nuova commedia romantica con venature horror firmata da Josh Ruben, già regista di Werewolves Within e volto noto del canale Dropout.

La sceneggiatura, firmata da Phillip Murphy in collaborazione con Michael Kennedy e Christopher Landon, autori del successo Freaky, porta sullo schermo Olivia Holt (Cruel Summer) e Mason Gooding (Scream). I due interpretano due colleghi che, durante una serata di straordinari nel giorno di San Valentino, diventano il bersaglio di un killer mascherato deciso a eliminare coppie innamorate.

La trama ufficiale di Heart Eyes, ambientato a Seattle

La sinossi ufficiale del film recita: “Quando l’assassino di Heart Eyes colpisce Seattle, una coppia di colleghi costretti a fare straordinari nella sera di San Valentino viene scambiata per una coppia dal misterioso killer che caccia gli innamorati. Ora, dovranno passare la notte più romantica dell’anno correndo per salvarsi la vita”.



Il cast del film, da Olivia Holt a Mason Gooding

Oltre ai protagonisti Olivia Holt e Mason Gooding, il cast include Jordana Brewster, Gigi Zumbado e Devon Sawa, figura di culto nel panorama horror.

Josh Ruben, regista del film, ha commentato così il suo entusiasmo: “Il mio amore per l’horror è secondo solo a quello per le commedie romantiche. Sono entusiasta di affrontare il mio progetto più ambizioso finora: uno slasher brutale ambientato in un universo nostalgico da rom-com”.

Il film è stato realizzato con il supporto di Spyglass Media Group e Divide/Conquer. Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda nel giugno 2024, con Stephen Murphy dietro la macchina da presa. La distribuzione negli Stati Uniti sarà curata da Screen Gems per conto di Sony Pictures Releasing, mentre a livello internazionale il film arriverà grazie a Republic Pictures.

Tra i produttori figurano nomi di rilievo come Landon, Greg Gilreath e Adam Hendricks. Gary Barber, Chris Stone, Mel Turner, Murphy e Kennedy hanno invece ricoperto il ruolo di produttori esecutivi.

L'uscita nel mese di febbraio per San Valentino

Heart Eyes debutterà nelle sale cinematografiche il 7 febbraio 2025 nelle sale cinematografiche statunitensi, perfettamente in tempo per chi cerca una serata di brividi e risate in occasione di San Valentino… In Italia, dovrebbe arrivare nel mese di febbraio.

