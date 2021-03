Dopo una modifica al piano di produzione a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Benedict Cumberbatch è ora a lavoro per Doctor Strange in the Multiverse of Madness che vedrà la presenza di Danny Elfman per la colonna sonora.

Nelle scorse ore Collider ha pubblicato un’intervista al protagonista che ha parlato del lavoro sul set con il regista, al momento la data di distribuzione della pellicola è fissata per marzo 2022.