Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie dell'11 marzo

Oggi nuovo incontro tra il governo e le regioni, domani il Consiglio dei ministri per valutare nuove restrizioni. Il ministro della Salute: stretta probabile per evitare peggioramento. Emiliano: immediata chiusura delle scuole nel Barese e nel Tarantino. In Piemonte sospesi i ricoveri non Covid, tranne quelli oncologici e le urgenze. La Campania chiude i parchi