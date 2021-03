Covid, il Piemonte verso la zona rossa con Rt a 1,41

Il Piemonte si avvia verso la zona rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato alla Regione il dato dell'Rt, che è salito all'1,41. Lo ha reso noto il governatore Alberto Cirio oggi a Cuneo per la tappa del tour di ascolto e condivisone del territorio sulla programmazione dei fondi europei 2021-2027 e sul Recovery Plan. In base alle ultime disposizioni, una regione passa in zona rossa quando l'indice del contagio, appunto l'Rt, supera l'1,25. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)