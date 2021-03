Niente scuola in presenza per figli lavoratori essenziali, la storia

Paola e il suo compagno, un medico, svolgono due lavori essenziali per la comunità, ma non possono far frequentare i loro figli a scuola, in presenza. Una situazione comune a molte famiglie, che chiedono una soluzione

Educatrice che si occupa di bimbi con bisogni speciali certificati in due scuole elementari di Milano e allo stesso tempo mamma di due bambini. E’ la situazione di Paola, il cui compagno è un medico. Come tanti genitori e lavoratori essenziali, Paola e Pietro si trovano a dover lavorare in un ruolo indispensabile per la comunità ma, allo stesso tempo, non è previsto che i loro bambini frequentino in presenza la scuola.

Scuola garantita solo per disabili e bisogni speciali

approfondimento

Scuola, il Ministero: "Solo disabili possono frequentare in presenza"

La situazione è paradossale ma è comune a molti e ha sollevato parecchi malumori tra i genitori, anche perché in un primo momento la Regione Lombardia sembrava aver recepito l’indicazione ministeriale di garantire il servizio scolastico per alcune categorie, tanto che venerdì (primo giorno di chiusura delle scuole) i figli di medici impegnati nel contrasto alla pandemia e altri lavoratori hanno frequentato in presenza. Poi, lunedì, il dietrofront dello stesso Ministero, con una circolare che spiega come la frequenza sia garantita solo "per l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

"Inaccettabile chiudere la scuola e lasciare aperte gran parte delle attività"

Un rompicapo di non facile soluzione, ma su cui, dice Paola a Sky TG24, “è necessario spendere un pensiero per cercare una soluzione”. “Un anno fa – continua – il lockdown è stato generale, era la prima volta che affrontavamo questa emergenza, moltissimi servizi si sono fermati". "Ma adesso, dopo un anno, trovarsi in questa situazione è inaccettabile, come lo è – continua - chiudere solo la scuola e lasciare aperte la gran parte delle altre attività, o affermare la necessità che alcune professioni vengano svolte in presenza senza garantire le effettive condizioni perché si possano svolgere”.