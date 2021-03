1/17 ©Ansa

Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino di Johnson&Johnson. L'Ema ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson, per gli adulti, a partire dai 18 anni

