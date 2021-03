Astrazeneca, Ema rassicura. Danimarca sospende uso per precauzione

L'Agenzia Europea del Farmaco sottolinea che "non ci sono attualmente indicazioni che la vaccinazione Astrazeneca abbia causato patologie, non elencate tra gli effetti indesiderati". L'Ema interviene così in seguito al caso dell'Austria che aveva ritirato un lotto di dosi dopo che a una persona era stata diagnosticata una trombosi multipla ed era morta a 10 giorni dalla somministrazione. ( ( LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE ).

Il lotto non era stato distribuito in Italia

Il lotto in questione è stato distrubuito in 17 paesi in Europa, ma non in Italia. Il comunicato è stato pubblicato anche sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Intanto la Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo ha spiegato in una nota l'Autorita' sanitaria danese, aggiungendo comunque che "al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue".