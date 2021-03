2/13

LOMBARDIA - La Lombardia è in arancione per ordinanza ministeriale e arancione scuro per ordinanza regionale, ma rischia la zona rossa. "Ora noi stiamo soffrendo e c'è una tensione ospedaliera importante, con una diffusione più rapida rispetto alle altre ondate". Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Su un possibile passaggio in zona rossa Fontana ha risposto che domani c'è "una riunione con governo ma noi stiamo aspettando dalla cabina di regia i nostri dati per capire in che condizione ci troveremo"

