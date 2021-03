Il ministero della Transizione ecologica ha annunciato che sono in totale 663.710 i cittadini beneficiari con l’ultima tranche di rimborsi per l’acquisto di bici, monopattini o servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Rimangono in sospeso solo gli ultimi 150 bonifici, stornati per un errore di inserimento dei dati, che al momento sono al vaglio della Consap per verifiche