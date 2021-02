Anche quest’anno, proprio come il decreto Agosto aveva previsto per il 2020, è stata confermata la decontribuzione al 30% fino al 2029 ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ecco tutti i dettagli