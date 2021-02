1/10 ©Ansa

Per 2,6 milioni di famiglie italiane sono previsti degli sconti nelle bollette di luce, gas e acqua. Questo bonus, della durata di un anno, è previsto per chi si trova in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari numerosi

Bonus, da smartphone a rubinetti mancano i decreti attuativi