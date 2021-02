Il premio semestrale previsto per i 100mila utenti che maggiormente hanno utilizzato carte e app di pagamento per usufruire del cashback di Stato sarebbe in bilico. Il ministero dell’Economia potrebbe bloccarlo per risolvere la questione dei cosiddetti “furbetti del rimborso” che eseguono numerose micro-transazioni frazionando i pagamenti con il solo scopo di scalare la classifica e rientrare tra i primi 100mila