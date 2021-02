1/10 ©Ansa

Chi si è iscritto al Cashback di Stato potrebbe già aver ricevuto qualche pagamento. In media, a ogni aderente spettano poco più di 69 euro e i rimborsi arriveranno fino al 1° marzo. Se qualche transazione, però, non è stata registrata, si possono anche presentare dei reclami: ecco come

