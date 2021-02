Un emendamento al decreto Milleproroghe, che sarà convertito in legge entro il 1° marzo, prolunga la sospensione degli adempimenti da rispettare per poter ottenere il beneficio per l'acquisto del primo immobile. La nuova proroga arriva fino al 31 dicembre 2021. Restano quindi congelate la scadenza per il trasferimento della residenza, per la vendita e per il riacquisto di un'altra abitazione