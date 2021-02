Governo Draghi, addio al Ristori 5: arriva il dl Sostegno

2/14 ©Ansa

Probabilmente il dl Sostegno sarà il primo di una serie di decreti per contrastare i danni all'economia causati dalla pandemia. Conterrà misure per il lavoro, come una ulteriore estensione della Cig Covid, e fondi per le categorie più colpite dalle chiusure, come quelle legate alla stagione sciistica o al settore della ristorazione

Bonus bollette: gli sconti per le famiglie in difficoltà