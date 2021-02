Covid, bozza nuovo Dpcm: ecco le misure in vigore anche a Pasqua

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partite dal 6 marzo e saranno valide fino al 6 aprile 2021. Via libera a cinema e teatri dal 27 marzo, a condizione che siano approvati nuovi protocolli o linee guida. Barbieri e parrucchieri devono stare chiusi in zona rossa. Stop a fiere e discoteche anche in zona bianca. Rimangono chiuse palestre e piscine. La scuola resta in presenza per infanzia, elementari e medie; per superiori "almeno al 50% e fino a un massimo del 75%"