Sono già diverse le misure a livello locale adottate nelle Regioni, tra le quali la zona rossa in Lombardia in provincia di Brescia e alcuni Comuni delle province di Bergamo e Cremona, in Umbria nella provincia di Perugia, nelle Marche in quella di Ancona. In zona rossa anche il Ponente della Liguria e in particolare Ventimiglia, Sanremo e i comuni limitrofi