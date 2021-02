Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

(

IL BOLLETTINO

-

LE GRAFICHE

-

LE MAPPE

) . Otto regioni superano la soglia critica dei posti letto in terapia intensiva. Corrono le varianti. Da domani Bologna in zona arancione scuro. Biden celebra 50 milioni di vaccinazioni negli Usa ma avverte: "Non è il momento di rilassarsi". Scende in campo la Regina d'Inghilterra: "Covid come la peste, il vaccino va fatto".

"Basta scuse per le aziende inadempienti": Draghi in pressing sui vaccini nel vertice europeo. Il premier chiede una accelerazione usando le prime dosi. Arriva anche un sì "di principio" ai passaporti vaccinali. Il governo prepara il nuovo dpcm con le misure anti Covid: le chiusure sempre dal lunedì, non più dalla domenica. Resta il sistema delle fasce. Scontro Salvini-Zingaretti su un lockdown a Pasqua. Intanto in Italia sono quasi 20mila i nuovi contagi e 308 decessi