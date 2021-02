Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Prende forma il prossimo Dpcm anti-Covid, che sarà in vigore dal 6 marzo per un mese. Parrucchieri chiusi in zona rossa; cinema, teatri e musei riaprono il 27 marzo; dad almeno al 50% per le superiori. Il tasso di positività nazionale sale al 6,3%. Oltre 4 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, di cui 1,37 milioni di richiami