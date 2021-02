6/15 ©Ansa

TOSCANA - In Toscana le province di Pistoia e Siena saranno "zone rosse" da oggi fino a domenica 7 marzo compresa. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato le due ordinanze con le quali si dispongono provvedimenti restrittivi in tutti i comuni delle due province. In precedenza in Toscana è stata zona rossa per una settimana Chiusi, sempre in provincia di Siena, e lo è per nove giorni Cecina, nel Livornese

