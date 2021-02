Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

(

Da domani Molise e Basilicata in zona rossa; Lombardia, Marche e Piemonte in arancione. Sardegna prima regione in fascia bianca. In arrivo il nuovo Dpcm, restrizioni fino al 6 aprile. Complice il bel tempo folla nelle strade delle città. A Milano discoteca improvvisata alla Darsena con decine di persone anche senza mascherina. Da domani chiusi tutti gli istituti in Abruzzo, Basilicata e Campania. Il Cts raccomanda la DAD per tutte le zone rosse. Governo pronto a chiusure selettive. Intanto per il terzo giorno di fila crescono i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di positività si attesta al 5,8%. Altri 253 i decessi