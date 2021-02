14/16 ©Ansa

In ogni caso, il temuto 'assembramento selvaggio' nei locali della movida milanese nelle ultime ore prima della zona arancione non c'è stato, o almeno è stato meno pericoloso che in passato. Regolare la situazione in via Ascanio Sforza, molta gente invece ai tavoli e a passeggio, quasi tutti con la mascherina, in Corso Como e in Brera, dove dalle 18 in avanti è iniziato il deflusso, con qualche assembramento però di fronte ai cosiddetti 'bar truck'. Sempre sui Navigli, qualche problema in più alla chiusura dei locali. Nella foto: zona Duomo