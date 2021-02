5/13 ©Ansa

In attesa di novità in questo senso, non resta che razionare le dosi dando la precedenza ai fragili. "Non sono soltanto gli anziani, ma chi è a rischio perché ha già altre malattie, come diabete, tumori, ipertensione e problemi respiratori. Dare loro la precedenza - per Vella - significa poter svuotare gli ospedali, come si è visto in Scozia e in Israele”

