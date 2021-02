Covid, principe William invita a vaccinarsi: “Attenti alle fake news”

Il Duca di Cambridge, in un video diffuso da Kensington Palace in cui insieme alla moglie parla con due donne che presto riceveranno il vaccino, ha osservato: "I social network sono talvolta inondati di voci e disinformazione. Dobbiamo stare un po' attenti a chi crediamo e da dove otteniamo le nostre informazioni". Un appello che arriva pochi giorni da quello della Regina Elisabetta: "Pensare agli altri prima che a sé stessi"

Il principe William e Kate Middleton, in un video diffuso da Kensington Palace, parlano con due persone clinicamente vulnerabili che potrebbero presto ricevere il loro primo vaccino. Una donna di nome Shival che soffre di diabete di tipo 2 dice di aver letto molti post sui social media che inizialmente l'hanno resa "un po' nervosa" all'idea di vaccinarsi. "Dobbiamo stare un po' attenti a chi crediamo e da dove otteniamo le nostre informazioni", le dice William. "Catherine e io non siamo affatto esperti medici, ma sosteniamo con tutto il cuore la vaccinazione: è davvero molto importante".

L’appello della Regina Elisabetta

Il 25 febbraio anche la Regina Elisabetta, 95 anni ad aprile, è scesa in campo in favore dei vaccini anti-Covid con un raro messaggio pubblico. Sua Maestà afferma di comprendere che c'è chi possa esitare ma incoraggia apertamente i sudditi a vaccinarsi poiché - nota - è doveroso "pensare agli altri prima che a sé stessi". La sovrana si è già vaccinata a gennaio con il 99enne principe Filippo, mentre a febbraio lo hanno fatto l'erede al trono Carlo e la consorte Camilla: tutti in forma pubblica, per sostenere la campagna di vaccinazioni di massa promossa dal governo britannico di Boris Johnson.