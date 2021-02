Covid, la Fda autorizza il vaccino monodose di Johnson&Johnson

La Food and Drug Administration ha dato il via libera al farmaco, il terzo a ricevere l’ok negli Usa dopo Pfizer-BioNTech e Moderna. Al Paese dovrebbero essere fornite 100 milioni di dosi entro la fine di giugno: il siero ha dimostrato di avere nella sperimentazione clinica un'efficacia del 72% e l’agenzia ha osservato che è "altamente efficace nel prevenire le formi gravi di Covid-19, incluse quelle derivanti dalle nuove varianti". Il via libera dell’Ema per l’Europa dovrebbe arrivare verso metà marzo

La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il presidente Joe Biden, salutando con entusiasmo il terzo farmaco approvato in Usa dopo quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna, invita gli americani a "non abbassare la guardia": "Questa è una fantastica notizia, nonché uno sviluppo incoraggiante nei nostri sforzi per porre fine alla crisi. Non è il momento, non possiamo pensare che oramai la vittoria contro il virus sia inevitabile".