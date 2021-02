Covid Lombardia, Bertolaso: “Dopo over 80 vaccini a chi lavora”

"Fermo restando che medici, infermieri, ospiti e personale delle Rsa devono essere vaccinati, ci sta anche che si facciano agli over 80. Ma poi non si può continuare a scendere seguendo la fascia anagrafica”. A dirlo è Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per il piano vaccinale, che in un’intervista all’Eco di Bergamo ha espresso la propria convinzione in merito al fatto che si debba immunizzare, non appena possibile, chi lavora. La sua premessa, spiega, è che "il Paese deve ripartire. Quindi sotto con chi sta in fabbrica, chi si muove, chi non ha potuto lavorare in questi mesi come bar e ristoranti”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE)