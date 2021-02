Burioni contro Europa su vaccini: Israele li ha pagati il doppio

Attraverso un grafico sull’andamento dei dati dei contagiati da Coronavirus in Israele pubblicato su Twitter, il virologo dell’Università San Raffaele di Milano ha ironizzato sulla parsimonia dimostrata dall’Ue colpevole, a suo dire, di non aver destinato le giuste risorse economiche all’acquisto dei vaccini anti-Covid

Ha scelto il sarcasmo per commentare il successo della campagna vaccinale in Israele. Roberto Burioni ha manifestato così il suo disappunto e la sua delusione riguardo alla lentezza dimostrata fin qui dall’Unione Europea. Attraverso un grafico sull’andamento dei dati dei contagiati da Coronavirus in Israele pubblicato su Twitter, il virologo dell’Università San Raffaele di Milano ha ironizzato sulla parsimonia dimostrata dall’Ue colpevole a suo dire di non aver destinato le giuste risorse economiche all’acquisto dei vaccini anti-Covid (SPECIALE VACCINI).