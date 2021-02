Covid, il medico della task force spiega il piano vaccini israeliano

A parlarne è stato Arnon Shahar, medico della task force del piano vaccinale in Israele. “Da metà gennaio vediamo un calo del tasso della mortalità delle persone over 60 che si sono vaccinate: è una cosa importante”, ha spiegato

L'efficacia contro la malattia

Dai dati, ha detto l’esperto, è stato possibile sottolineare come “più persone over 60 si vaccinano e meno ci si ammala, ed è una cosa importante", ha spiegato. "Abbiano visto che dopo sette giorni si verifica un’efficacia del 93% contro la malattia e non parliamo di essere portatori asintomatici”, ha quindi aggiunto l'esperto. Parlando, poi, di un altro dato significativo: "Il 7% di pazienti che possono ammalarsi di Covid-19 lo ha fatto in forma lieve rispetto alle persone che hanno fatto parte dei gruppi di controllo e che non si sono vaccinati".