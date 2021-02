10/14 ©Ansa

In totale Colle Val d'Elsa conta 95 positivi. "Siamo stati informati dalla Asl che la 'variante inglese' è presente nella nostra città con un caso accertato - ha spiegato il sindaco del comune toscano -. Il servizio della Asl preposto, con il quale siamo in contatto diretto, ha da subito intensificato il monitoraggio e la tracciatura dei contatti. Siamo in contatto anche con la Regione per valutare le opportune iniziative da prendere in modo sinergico”

