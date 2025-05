Caso Orlandi, in commissione l'agente segreto Gramendola: chi è?

Il ruolo di Gramendola nella scelta del legale della famiglia Orlandi

Il nome dello 007 è stato collegato al caso dieci anni dopo la scomparsa della giovane Orlandi, nel 1993, quando il padre della ragazza, Ercole Orlandi, ne aveva parlato alla giudice istruttrice Adele Rando, all’epoca titolare dell’inchiesta. In quell’occasione venne fuori il legame tra Gramendola e la famiglia della quindicenne, alla quale propose un avvocato di fiducia dei servizi: Gennaro Egidio. Gli Orlandi avevano conosciuto l’agente come “dottor Leone”, il nome in codice utilizzato durante il servizio. Questa versione è stata confermata anche dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, che recentemente ha ribadito come, a presentare l’avvocato Egidio alla sua famiglia, era stato proprio Gianfranco Gramendola. Insomma, Il nome dell’agente del Sisde riemerge varie volte nelle carte dell’inchiesta archiviata nel 1997, motivo per cui potrebbe risultare un testimone fondamentale per ricostruire una vicenda che dopo 42 anni rimane ancora immersa nel mistero.