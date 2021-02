Covid, mappa dei colori Ue: Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro

1/12

Nell'ultimo aggiornamento della mappa sull'incidenza dei contagi Covid in Ue realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Trento e Umbria si aggiungono a Bolzano come aree in "rosso scuro", quelle a maggior rischio. Esce invece il Friuli-Venezia-Giulia

Lo speciale coronavirus