Villani a Sky TG24: “Mobilità Regioni sicure ipotizzabile, ma cautela”

"L'apertura della mobilità tra le Regioni? Vediamo i dati. Quelli di adesso sono incoraggianti, ma basta l'illusione di pochi gruppi di popolazione che sia tutto finito e in poco tempo stiamo da capo". Con queste parole Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) e membro del Cts, ha commentato quello che potrebbe succedere a breve per quanto riguarda il nostro Paese e la riapertura dei confini regionali, intervenendo a “Buongiorno” su Sky TG24 e precisando di rispondere a titolo personale. "Con i dati attuali sarebbe pensabile un’apertura tra regioni sicure, ma è tutto molto complesso, in primis disciplinare i comportamenti dei singoli”, ha aggiunto. “Aperture o non aperture, vaccinazioni o no, ricordiamoci tutti di usare sempre le precauzioni: mascherine, distanze e lavaggio delle mani", ha detto.