Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Funzionaria New York: "Nascosti dati su morti case cura"

Scandalo a New York. Una delle collaboratrici del governatore Andrew Cuomo ammette che i dati sulle morti per Covid nelle case di cura sono stati nascosti per "paura che fossero usati contro di noi". Lo riporta il New York Post citando Melissa DeRosa, assistente di Cuomo. Nel corso di una telefonata con alcuni politici democratici, DeRosa ha detto che i numeri sono stati tenuti nascosti dopo la minaccia di Donald Trump sull'avvio di indagine del Dipartimento di Giustizia. Una minaccia, ha spiegato DeRosa, che "ci ha paralizzato" visto che l'ex presidente stava usando il tema per attaccare molti governatori democratici, incluso Cuomo.