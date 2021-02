Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 13 febbraio

Il punto sui vaccini

Alcune Regioni, Veneto in testa ma anche Piemonte e Lombardia, premono per l'acquisto di vaccini in autonomia, mentre l'Ue mette in guardia dai pericoli del mercato nero affermando che "qualsiasi cosa sia fuori dal canale" Ue "è da guardare con estrema cautela". La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen assicura che "si possono ancora accorciare i tempi". L'Ema ha avviato l'esame del vaccino di CureVac, che si aggiunge al Janssen-Johnson&Johnson e al NovoVax. Moderna ha chiesto di poter mettere il 50% in più di vaccino anti Covid in ciascuna fiala per velocizzare le forniture.