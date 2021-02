2/20 ©Getty

Quasi un caso positivo su cinque in Italia è dovuto alla variante inglese. È il dato che emerge dall'indagine condotta dall'Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. In particolare, il 17,8% delle infezioni Covid-19 è dovuto alla variante inglese. Il risultato dell'indagine, comunica il ministero della Salute, ci dice che nel nostro Paese, così come nel resto d'Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania del 30%), c'è una circolazione sostenuta di questa variante

Il monitoraggio dell'Iss