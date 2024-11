Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 novembre: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina è al centro dei quotidiani di oggi con il presidente Usa Biden che, dopo il massiccio attacco russo, ha dato l’ok a Kiev per l’utilizzo delle armi a lungo raggio. Poi il voto per le Regionali in Emilia Romagna e Umbria, con le elezioni caratterizzate da un calo dell’affluenza. Spazio allo sport con Jannik Sinner, primo italiano nella storia a conquistare le Atp Finals di Torino