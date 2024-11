Margaret Spada, oggi i funerali e lutto cittadino a Lentini

La relazione dell’Asl

"L'edema cerebrale e l'esame neurologico di Margaret Spada era incompatibile con una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell'intervento del 118". È quanto si legge nella relazione della Asl sul percorso clinico-assistenziale della 22enne. Secondo i medici, la manovra che forse poteva salvarle la vita non fu eseguita correttamente e tempestivamente. Di fatto, la giovane non è stata soccorsa adeguatamente e subito. Sono stati tre i giorni di agonia della ragazza che dal 4 al 7 novembre è stata ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale Sant'Eugenio in seguito alla rinoplastica. In quei giorni le sue condizioni, già disperate, sono andate via via peggiorando fino al decesso. In conclusione, hanno scritto i medici nella relazione, "sulla base della nostre conoscenze l'esperienza clinica è coronata da molti successi terapeutici quando la rianimazione extraospedaliera risponde ai criteri riferiti inizialmente dai soccorritori", ma non fu così per Margaret Spada perché l'anamnesi iniziale non corrispondeva allo stato della ragazza.