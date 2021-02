Iss, Brusaferro: "Aumento Regioni che segnalano crescita incidenza"

"In Italia la curva ci indica una situazione stabile ma il numero di Regioni che segnala un aumento nell'incidenza dei casi comincia a crescere". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità illustrando il consueto monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Iss

"In Italia la curva ci indica una situazione stabile ma il numero di Regioni che segnala un aumento nell'incidenza dei casi comincia a crescere". Lo ha dichiarato Silvio Brusaferro, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. "Siamo in una fase molto delicata dell'epidemia, con circolazione diffusa delle varianti che sono più trasmissibili. Ci sono dunque segnali di controtendenza ed è necessaria grande precauzione. Ci potrebbe essere una crescita di nuovi casi se non si rafforzano le misure. Ci sono 2 regioni a rischio alto e un Rt che risale a 0,95", ha precisato Brusaferro.