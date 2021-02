Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 13 febbraio

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.532 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 13.908 . Diminuiscono i tamponi effettuati: 290.534, contro i 305.619 di ieri. Nel conteggio, da qualche settimana, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,65% (ieri 4,55%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. Sono 311 i morti, 33 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 febbraio ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.277, poi la Campania con 1.751 e l'Emilia-Romagna con 1.488. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.062, con 118 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.710.819. Le vittime in totale sono 93.356, con 311 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 316). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 13.973, per un totale di 2.216.050. I ricoverati con sintomi sono 18.500 (-236). Sono invece 380.851 le persone in isolamento domiciliare (-492). I tamponi sono in tutto 35.962.939 - di cui 32.612.253 processati con test molecolare e 3.350.686 con test antigenico rapido -, in aumento di 290.534 rispetto al 12 febbraio. I casi testati sono finora 18.228.016 32, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "a seguito di verifica, dai casi confermati comunicati nei giorni precedenti sono stati eliminati 2 casi in quanto duplicati"; la Regione Emilia-Romagna segnala che "a seguito di verifica, dai casi confermati comunicati nei giorni precedenti sono stati eliminati 7 casi in quanto giudicati casi non Covid-19".