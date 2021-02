In Italia, circa un caso positivo su cinque risulta portatore della variante inglese del coronavirus . È il dato emerso dall'indagine a campione di ministero della Salute e Iss, in base ai risultati dei test realizzati il 3 e il 4 febbraio dalle Regioni. "Il risultato dell’indagine ci dice che nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania è sopra il 20%), c’è una circolazione sostenuta della variante, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi", precisa l'Istituto Superiore di Sanità in una nota .

L'indagine nel dettaglio



L'indagine è stata condotta su oltre 3.500 campioni diagnosticati (come prime diagnosi e non follow-up) come positivi al tampone molecolare con data prelievo nei giorni 3 e 4 febbraio. I test sono stati selezionati casualmente cercando di garantire una rappresentatività geografica all'interno di ogni Regione. L'esito della ricerca indica che quasi il 20% dei casi positivi analizzati nel corso dell'indagine straordinaria sono riconducibili alla variante inglese. Il dato supera l'ipotesi di partenza, che stimava una circolazione del 5% della variante. Come precisato dal ministero della Salute in una circolare, pubblicata in data 8 febbraio 2020, è prevista la ripetizione dell'indagine a distanza di tempo con un intervallo temporale definito. "Il numero di campioni che ogni Regione/PPAA deve sequenziare viene calcolato in base al numero di nuovi positivi riportati nel giorno immediatamente precedente all’indagine", precisa il testo, che porta la firma di Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute. L'indagine rapida ha come obiettivo quello di fornire dati di prevalenza relativa alla variante inglese (VOC 202012/01) in Italia e successive misure di sanità pubblica.