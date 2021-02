Vaccini Covid, Von der Leyen a Sky TG24: "In Italia risultati notevoli"

Ursula Von der Leyen elogia l’Italia in tema di vaccini anti Covid-19 (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). In un’intervista rilasciata a Sky TG24, la presidente della Commissione Europea non risparmia commenti positivi per quanto riguarda la campagna di vaccinazione del nostro Paese: “Sono notevoli i risultati raggiunti dall’Italia. Considerati i numeri di tutta l’Ue dopo sei settimane di vaccinazioni, ormai abbiamo consegnato 26 milioni di dosi vaccini. Il 4% della popolazione europea è vaccinata e l’Italia è un buon esempio di come procedere. Confidiamo che continui così”. Dando uno sguardo più in generale, Von der Leyen aggiunge: “Il nostro obiettivo è di aver vaccinato entro la fine dell’estate il 70% della popolazione adulta dell’Ue e considerate le mutazioni e le variazioni tenerci pronti con misure di cautela aggiuntive, come ad esempio un vaccino adattato, in modo da essere al sicuro per il prossimo inverno e oltre” (Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI - Pillole di vaccino, dal vaiolo al Covid-19: i video delle puntate).