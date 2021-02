12/18 ©Getty

TOSCANA - Preoccupazione per un possibile focolaio di variante brasiliana in Toscana, in particolare a Chiusi, nel Senese, dov’è stata individuata la mutazione in alcuni campioni di laboratorio. In questo paese è partito uno screening di massa con 5mila abitanti su 8 mila che hanno aderito. Anche il Comune toscano, nel frattempo, è diventato zona rossa. Sono otto i positivi nell’ultimo giorno. Già il 5 febbraio il sindaco di Chiusi aveva reso noto che era stata trovata sia la variante brasiliana che quella sudafricana nella comunità