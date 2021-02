Covid, Bonetti a Sky TG24: "Siamo già al lavoro sui congedi parentali"

"Le famiglie devono sapere che siamo già al lavoro per reintrodurre strumenti come i congedi parentali retribuiti e estesi per età, anche per figli con più di 14 anni. Poi c'è lo smart working per i genitori, ormai come diritto, e altre situazioni particolari come quelle rappresentate dai genitori attivi con partita Iva. Il governo è pronto ma servono indicazioni sui colori delle regioni e per le chiusure". Lo ha riferito parlando a Sky TG24 la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. "Tutti questi provvedimenti - ha aggiunto - saranno inseriti nel primo documento in uscita e avranno modalità reotroattiva, con lo stesso schema della prima fase delle chiusure. Su questo il Mef sta lavorando e non abbiamo al momento una data precisa" per l'entrata in vigore delle norme (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).