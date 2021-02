Ancora polemiche contro il leader di Iv dopo la notizia che il principe ereditario saudita, nel 2018, avrebbe dato l’ordine di uccidere e sciogliere nell’acido il giornalista dissidente Jamal Kashoggi. Ma lui si difende: "Avere rapporti con Riad non solo è giusto ma è anche necessario”. E accusa i partiti che lo criticano: “Si ricompattano solo per sparare a zero su di me”. Calenda: “Varare una norma che vieti ad un rappresentante in carica di percepire soldi direttamente o indirettamente da un Governo straniero” Condividi:

Non si placano le polemiche contro Matteo Renzi per i suoi legami con l’Arabia Saudita, emersi soprattutto dopo la sua intervista al principe Mohammad Bin Salman. Critiche che sono aumentate dopo la notizia che secondo la Cia sarebbe stato proprio il principe ereditario a ordinare di fare a pezzi e sciogliere nell'acido il giornalista dissidente Jamal Kashoggi nell’ottobre 2018. Dopo Pd, Leu e M5S ora attacca anche Magistratura Democratica, che accusa il leader di Italia Viva di aver "svenduto l'Italia per un piatto di lenticchie". Ma l’ex presidente del Consiglio si sabato sera si difende nella sua enews: "Avere rapporti con Riad non solo è giusto ma è anche necessario".

“Il nostro Paese messo in imbarazzo” leggi anche Omicidio Khashoggi, il rapporto Usa: "Bin Salman autorizzò il blitz" "Se l'Italia vuole conservare un accettabile grado di credibilità nel contesto internazionale, deve stringere un cordone sanitario intorno a sortite come quella ‘araba’ di Matteo Renzi, ricordandogli che essere stato presidente del Consiglio comporta oneri anche quando si è cessati dalla carica e che essere parlamentari di una Repubblica democratica non è compatibile - eticamente e politicamente - con l'adulazione dei despoti", si legge su Questione Giustizia, la rivista di Magistratura democratica, in un articolo intitolato Legittimare un despota? E per un piatto di lenticchie?. "La visita di Matteo Renzi - prosegue l’articolo - aveva uno scopo preciso: legittimare un governante screditato sulla scena internazionale, rinsaldando il suo potere all'interno del Paese e mostrandolo ai suoi sudditi come interlocutore privilegiato di chi ha ricoperto altissimi incarichi istituzionali in un grande Paese democratico”. “Si è assistito ad una svendita a prezzi di saldo non dell'immagine di Matteo Renzi ma di quella del nostro Paese - rileva il direttore della rivista, Nello Rossi - messo in evidente imbarazzo dalla sconcertante performance televisiva di un suo esponente politico di primo piano".

Romano (Pd): “Ha definito rinascimentale un regime oppressivo” leggi anche Renzi, visita in Arabia è un caso. Leader Iv: "Non sia diversivo" "Ho atteso la risposta di Matteo Renzi per commentare le sue recenti dichiarazioni sul regime saudita. Una risposta che è venuta ieri e che rende ancora più grave - se possibile - l'irresponsabilità politica dell'aver definito ‘rinascimentale’ un regime ferocemente oppressivo e l'irresponsabilità morale e istituzionale del ricevere un compenso economico da una dittatura straniera mentre si svolgono le funzioni di Senatore della Repubblica Italiana", commenta su Facebook Andrea Romano, deputato del Pd.

Calenda: “No ai parlamentari a libro paga di Stati stranieri” approfondimento Jamal Khashoggi: le tappe del caso del giornalista saudita ucciso Oggi su Twitter arriva anche il commento di Carlo Calenda: "Ho detto con chiarezza quello che penso su Renzi e Arabia Saudita. Ma invece di continuare questa discussione all'infinito sarebbe meglio varare una norma che vieti ad un rappresentante in carica di percepire soldi direttamente o indirettamente da un Governo straniero", scrive il leader di Azione. "Questa norma esiste per i partiti relativamente a tutti i soggetti stranieri. Tanto più dovrebbe valere per redditi personali. Un Governo può decidere di avere rapporti con un regime totalitario, un parlamentare non può essere sul libro paga di un Governo o di enti controllati".

Fratoianni: “Renzi ha risposto a stesso” leggi anche Khashoggi, il Nyt: “Bin Salman aveva team segreto contro dissidenti” "Ieri sera Renzi ha risposto a se stesso ponendosi domande che nessuno gli aveva posto. Eludendo ancora una volta il cuore del problema”, dice invece il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Rimaniamo in attesa della conferenza stampa promessa da Renzi, dove possa rispondere alle domande dei giornalisti. Per ora - conclude - rimane l'imbarazzante situazione di un parlamentare della Repubblica italiana per i suoi rapporti economici con un altro Paese, peraltro un regime illiberale e che si è macchiato di crimini atroci".