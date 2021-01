Fa discutere la lunga chiacchierata del leader di Italia Viva col principe ereditario alla conferenza del Future investment initiative, vertice per attrarre investimenti nel Golfo: "Penso che l'Arabia Saudita possa essere il luogo di un nuovo Rinascimento per il futuro. Invidio il vostro costo del lavoro" Condividi:

"Penso che l'Arabia Saudita possa essere il luogo di un nuovo Rinascimento per il futuro”. A dirlo è Matteo Renzi, in una lunga chiacchierata con Mohammed bin Salman, erede della famiglia reale saudita, ritenuto da un rapporto dell'Onu il mandante dell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista del Washington Post, ucciso nel 2018 nel consolato saudita di Istanbul. “È un grande piacere e onore essere con il grande principe ereditario Mohammed bin Salman”, ha detto il leader di Italia viva aprendo il colloquio al Future investment initiative (Fii). Il video dell'intervista di Renzi a bin Salman, disponibile sull'account Twitter del Fii, dal minuto 31:00 al minuto 47:35, ha suscitato numerose polemiche sui social nel giorno in cui lo stesso Renzi è stato al Quirinale per le consultazioni sulla crisi di governo.

Renzi: "Come italiano sono invidioso del costo del lavoro a Riad" leggi anche Crisi di governo, Renzi apre a mandato esplorativo ma non a Conte Renzi, membro del board di Future Investment Initiative, ha incontrato bin Salman nell'ultimo giorno del vertice, ribattezzato come la "Davos del deserto", una conferenza internazionale organizzata nel 2017 dal principe ereditario saudita per attrarre investimenti stranieri nel Golfo. “Sono ex sindaco di Firenze, città del Rinascimento. E il Rinascimento è diventato grande proprio dopo la peste, dopo una pandemia”, ha detto il leader di Iv. E quando bin Salman si è ha messo in rilievo il basso costo del lavoro in Arabia Saudita, Renzi ha risposto: “Come italiano sono molto invidioso”.

Renzi: "Molti ignorano gli sforzi sauditi per lo sviluppo delle città"

vedi anche Conte-Renzi, un anno e mezzo di tensioni fino alla crisi di governo L’ex premier ha elogiato l'Arabia Saudita, attribuendole il ruolo di "playmaker nella regione, ma molte persone ignorano i grandi sforzi nello sviluppo delle città, a partire da Riad". Durante il colloquio, Renzi non ha posto domande su temi imbarazzanti per il leader saudita, noto anche per i suoi metodi di governo autoritari: “Penso che con la tua leadership e quella di re Salman - ha detto ancora il leader di Iv - il regno possa svolgere un ruolo cruciale e per me come ex sindaco è molto bello comprendere il ruolo delle città in questo progetto”.