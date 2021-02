Omicidio Khashoggi, il rapporto Usa: "Bin Salman autorizzò il blitz"

Secondo il report dell'intelligence americana, citato da diversi quotidiani americani, "il principe ereditario saudita vedeva il giornalista dissidente come una minaccia al regno e sostenne ampiamente l'uso della violenza se necessario per metterlo a tacere". Varato inoltre il "Khashoggi ban" con l'obiettivo di punire tutte le persone che, agendo in nome di un governo, hanno direttamente partecipato ad attività contro dissidenti